'ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ...', ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ' ਵਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 12, 2026 at 3:50 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵਾਮਿਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਉਸਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਫਿਲਮ ਕਰ ਲਈ।
ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਵਾਮਿਕਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੌਰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੀ।
2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਿਆ ਕਰੀਅਰ
ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ‘ਜੁਬਲੀ’ ਅਤੇ ‘ਖੁਫੀਆ’ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਮਿਕਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਜੋਂ ਬਣੀ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵਾਮਿਕਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।
ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ', 'ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ', 'ਗੱਲਵਕੜੀ' ਅਤੇ 'ਕਲੀ ਜੋਟਾ' ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ।
ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਉਸਦੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ 'ਟਿੱਕੀ ਟਕਾ' ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਮਲਿਆਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਮਿਕਾ ਕੋਲ 'ਜੀ2' ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਡੀਸੀ' ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ।
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