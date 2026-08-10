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ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਚਰਚੇ, ਇਸ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਣੀ ਹਿੱਸਾ

ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਫਿਲਮ 'ਡੀਸੀ' ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ
ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ (Pic Credit: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 10, 2026 at 1:38 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੀ ਜਾ ਹੈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਫਿਲਮ 'ਡੀਸੀ' ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਫੀਮੇਲ ਲੀਡ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਚੁਫੇਂਰਿਓ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤਾਮਿਲ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੂਲ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਐਕਸ਼ਨ-ਥ੍ਰਿਲਰ ਫਿਲਮ ਵਜੋਂ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 'ਸਨ ਪਿਕਚਰਸ' ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਰੁਣ ਮਾਥੇਸ਼ਵਰਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲੋਕੇਸ਼ ਕਨਾਗਰਾਜ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਲ ਵਧੇ ਹਨ।

ਉੱਘੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸ਼ਰਦ ਚੰਦਰ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਲ 'ਦੇਵਦਾਸ' ਦੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਹਨੇਰਿਆਂ ਭਰੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਐਕਸ਼ਨ-ਥ੍ਰਿਲਰ ਰੀਮੇਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇਵਦਾਸ (ਲੋਕੇਸ਼ ਕਨਕਰਾਜ), ਪਾਰਵਤੀ (ਸੰਜਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ) ਅਤੇ ਚੰਦਰ (ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ) ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ।

ਦੇਵਦਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵਦਾਸ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਇੱਕ ਤਸੀਹੇ ਭਰੇ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਉਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਹਨ।

ਅਨਿਰੁੱਧ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਪੱਖ ਅਤੇ ਉਮਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਸਕੋਰ ਨੇ ਵੀ ਉਕਤ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਮੂਲ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਸਫ਼ਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਪੈਨ-ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ "ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਔਰ ਵੋਹ 2" ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਪਣੀ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਇਆ, ਉੱਥੇ 2026 ਦੇ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ "ਪ੍ਰਹਾਰ" ਅਤੇ "ਜੀਨੀ" ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਰੀਅਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ

ਪੰਜਾਬੀ, ਮਾਲਿਆਲਮ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਂਹ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਜਬ ਵੀ ਮੀਟ' (2007) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 'ਗ੍ਰਹਿਣ', 'ਜੁਬਲੀ' ਅਤੇ 'ਖੁਫੀਆ' ਵਰਗੀਆਂ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਫਿਲਮਫੇਅਰ ਓਟੀਟੀ ਐਵਾਰਡ ਦਾ ਮਾਣ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧੀ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਫਲਤਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

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ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ
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