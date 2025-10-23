ETV Bharat / entertainment

ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਨਾਲ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ, ਇਸ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ

ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਜਲਦ ਹੀ ਮਲਿਆਲਮ ਫਿਲਮ 'ਟਿੱਕੀ ਟਾਕਾ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Wamiqa Gabbi
Wamiqa Gabbi (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 23, 2025 at 10:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਮਲਿਆਲਮ ਫਿਲਮ 'ਟਿੱਕੀ ਟਾਕਾ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ-ਦਿਨੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਬੈਨਰ, ਵੈਲਮੇਡ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਅਤੇ 'ਐਂਡਵੈਂਚਰ ਕੰਪਨੀ' ਦੇ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ, ਪਨੋਰਮਾ ਸਟੂਡਿਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਿਆਲਮ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਅਤੇ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਲਿਆਲਮ ਫਿਲਮ 'ਟਿੱਕੀ ਟਾਕਾ'
ਮਲਿਆਲਮ ਫਿਲਮ 'ਟਿੱਕੀ ਟਾਕਾ' (Photo: Film Poster)

ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਕ੍ਰਿਸਮਸ 2025 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਿਜੂ ਮੈਥਿਊ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰੋਹਿਤ ਵੀ ਐਸ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਲਹਦਾ ਅਤੇ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਲਿਆਲਮ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਨਯਾਬ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦਿਲਕਸ਼ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਖ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਮੂਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਾਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਭੂਲ ਚੂਕ ਮਾਫ਼' ਅਤੇ ਅਗਾਮੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ' ਅਤੇ 'ਦਿਲ ਕਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਨਾ ਡਾਰਲਿੰਗ' ਅਤੇ 'ਜੀ2' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

MALAYALAM FILM TIKI TAKA
WAMIQA GABBI NEW FILM
WAMIQA GABBI MALAYALAM FILM
ਮਲਿਆਲਮ ਫਿਲਮ ਟਿੱਕੀ ਟਾਕਾ
WAMIQA GABBI

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾਉਂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ ! ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ !

ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਭੁੱਖ? ਜਾਣੋ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਿਆਲ

ਭਾਰਤੀ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਵਿੱਚ 3.14 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਰਯਾਤ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.