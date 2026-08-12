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ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲੁੱਕ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੂਬ ਤਾਰੀਫ਼

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ਼ ਛੋਟੇ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ।

ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲੁੱਕ
ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲੁੱਕ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 12, 2026 at 5:06 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟਾਈਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲੁੱਕ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ੇ ਵਾਲ਼ਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਾਪਰਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਵਾਮਿਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨਿਕਾਸ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਵੈਟਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਕਰਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਨਵੇਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਰਾਜ਼ੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ।

ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਾਪਰਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਮਿਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਹਿਲਾਇਆ।

ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਮਲਿਆਲਮ, ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਜਬ ਵੀ ਮੀਟ' (2007) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਗੀਤ ਦੀ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਲਵ ਅਜ ਕਲ', 'ਮੌਸਮ' ਅਤੇ 'ਬਿੱਟੂ ਬੌਸ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਮਿਕਾ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ 'ਮਾਡਰਨ ਲਵ ਮੁੰਬਈ', 'ਜੁਬਲੀ' ਅਤੇ 'ਚਾਰਲੀ ਚੋਪੜਾ ਐਂਡ ਦ ਮਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਸੋਲਾਂਗ ਵੈਲੀ' ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 'ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਔਰ ਵੋਹ ਦੋ' ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

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