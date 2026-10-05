ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮਰਡਰ ਇਨ ਮੈਲਬੌਰਨ', ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ 2 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਿਹਰੇ

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮਰਡਰ ਇਨ ਮੈਲਬੌਰਨ', ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ 2 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਿਹਰੇ
ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜੱਗ ਸਿੰਘ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ 'ਮਰਡਰ ਇਨ ਮੈਲਬੌਰਨ' 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 5, 2026 at 12:47 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜੱਗ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਆਗਾਮੀ ਫਿਲਮ 'ਮਰਡਰ ਇਨ ਮੈਲਬੌਰਨ' 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆ ਅਪਣੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ। ਰਹੱਸ, ਅਪਰਾਧ, ਸਸਪੈਂਸ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ
ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਲੰਮੇਰਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਰਵੀ ਵਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਭਰਪੂਰ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜੱਗ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ, ਜੋ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਅਬਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਕਲਾਸ ਆਫ 83', 'ਕੈਦੀ', 'ਯਲਗਾਰ', 'ਸੰਘਰਸ਼', 'ਦਸਤਕ' ਅਤੇ 'ਗੁਨਾਹ' ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰ ਜੱਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਰਕਫਰੰਟ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈਆਂ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸੁੱਚਾ ਸੂਰਮਾ', 'ਮੈਡਲ' ਅਤੇ 'ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ' ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 'ਠਾਕੁਰ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜੱਗ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਦਾ ਗਿੱਲ, ਤਰਸੇਮ ਪਾਲ, ਕਰਨ ਬਤਾਨ, ਸੈਮੀ ਗਿੱਲ, ਜਤਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ, ਅਮਿਤ ਐਸ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀਤ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਰਣਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।
ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਈ ਰਾਜ਼....ਦੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਟੈਗ-ਲਾਇਨ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈੱਡ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਵੀ ਵਰਮਾ, ਸਹਿ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਮਨਦੀਪ ਬਾਮਰਾ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਸਿੰਘ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਸਟੋਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਪਲੇਅ ਲੇਖਕ ਔਮ ਭੱਟੀ, ਡਾਇਲਾਗ ਲੇਖਕ ਜੱਗੀ ਭਗਤਾ, ਡੀਓਪੀ ਸੋਨੀ ਸਿੰਘ, ਸੰਪਾਦਕ ਹਾਰਦਿਕ ਸਿੰਘ ਰੀਨ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਜੱਗੀ ਸਿੰਘ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਕੋਰਰ ਸੰਚਿਤ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਹਨ।
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