ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਦਿਖਿਆ ਜੋੜੇ ਦਾ ਖਾਸ ਅੰਦਾਜ਼

ਨਵਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਜੋੜਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ
ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ (Pic Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 27, 2026 at 4:13 PM IST

ਉਦੈਪੁਰ: ਸੁੰਦਰ ਅਰਾਵਲੀ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੋੜਾ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਡੀਆ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਨਵਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਲਾਇੰਗ ਕਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਤਕ ਦਿੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਪਿਸਤਾ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਕੁੜਤਾ-ਪਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਇਤੀ ਲੁੱਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ।

vijay deverakonda and rashmika mandanna

ਨਵ-ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜੇ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਖਾਸ ਲੁੱਕ

ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਈਸ਼ਾ ਰੇਬਾ ਵੀ ਡਾਬੋਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਈਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਯਾਤਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿਆਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਜੋੜਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝਿਆ। ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ। ਵੈਦਿਕ ਜਾਪ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਨੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀ ਸਿੰਦੂਰੀ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਇਤੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਦੁਲਹਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ। ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਲ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤੀ ਧੋਤੀ ਅਤੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਲਾਲ ਸਕਾਰਫ਼ ਲਪੇਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

