ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹੈ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਗਾਇਕ ਦੇ ਗੀਤ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 'One8' ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਲਾਂਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 22, 2026 at 2:21 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਗਲੋਬਲ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਸੰਗੀਤ ਸਟਾਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'One8' ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾਂਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕੀਤਾ। 'ਵਿਨਿੰਗ ਸਪੀਚ', 'ਵੇਵੀ' ਅਤੇ 'ਐੱਮਐੱਫ ਗੱਭਰੂ' ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਕਰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਡਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਇਰਲ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਪਲ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ 'ਵਨ8' ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਨ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ 'ਵਿਨਿੰਗ ਸਪੀਚ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ ਬੀਟਾਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਕੋਹਲੀ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵਿਨਿੰਗ ਸਪੀਚ' ਉਸਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਗੀਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।
ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਗੀਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ 'ਵਿਨਿੰਗ ਸਪੀਚ'। ਇਸ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਖਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ।"
ਮਸਾਬਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰੈਂਪ ਵਾਕ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਮਸਾਬਾ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ 'ਵਨ8' ਲਈ ਫੈਸ਼ਨ ਆਈਕਨ ਵਜੋਂ ਰੈਂਪ 'ਤੇ ਵਾਕ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ।
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