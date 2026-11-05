Virat Kohli Birthday: ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੱਕ, ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਵਿਰਾਟ-ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2026 at 12:12 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅੱਜ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 38ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੋੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਪਤੀ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਨੇ ਵਿਰਾਟ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਟਿੰਗ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।"
ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੈਂਪੂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰਾਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰਾਟ ਨੇ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 2014-15 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2014 ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਸ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਿਰਾਟ ਤੋਂ 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋੜਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਚੰਗੇ ਮਾਪੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਵਾਮਿਕਾ ਅਤੇ ਅਕੈ। ਧੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ
ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋੜਾ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਪਰਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ SEVVA ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਮਿਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਡੂੰਘੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵੀ ਹਨ।
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