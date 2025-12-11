ਇੱਕ ਮੈੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਕੁੱਲ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ

ਇੱਕ ਮੈੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਕੁੱਲ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ
ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟਾਰ ਜੋੜਾ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅੱਜ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਠਵੀਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਦਾ 11 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਨਮਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੋੜਾ ਹੁਣ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹੈ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ।
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ-ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ
ਸਟਾਰ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸ਼ੂਟ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਵਿਰਾਟ ਜਦੋਂ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਰਾਟ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਰਾਟ ਨੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਨੇ ਵੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰਾਟ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲਾਇੰਗ ਕਿੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੇਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਡੇਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਧੀ ਵਾਮਿਕਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਅਕੈ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ।
ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ
ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ 'ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾ ਦੀ ਜੋੜੀ' ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖਾਨਾਂ (ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਕੇ) ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੱਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 1,300 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 1,010 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ IPL ਸੀਜ਼ਨ 21 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਨਡੇ ਮੈਚ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟੀ-20 ਮੈਚ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰਾਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਡੋਰਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਡੀਲ 7.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵਿਰਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ 8.9 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਕਸ-ਰੇ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਡੋਰਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ 9.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨਾਲ ਫਿਲਮ 'ਜ਼ੀਰੋ' ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ। 2020 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਬੁਲਬੁਲ' ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਫਿਲਮ 'ਕਲਾ' (2022) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮਿਓ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਇਓਪਿਕ "ਚੱਕਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ" ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰਨ ਝੂਲਨ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 300 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜੇਤੂ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਉਸਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
