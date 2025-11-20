ETV Bharat / entertainment

ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਇਸ ਹਸੀਨਾ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਰੁਮਾਂਸ

ਵਿਕਰਮ ਬਾਜਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਕਰਮ ਬਾਜਵਾ
ਵਿਕਰਮ ਬਾਜਵਾ (Photo: Special Arrangement)
Published : November 20, 2025 at 10:07 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਅਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਕਰਮ ਬਾਜਵਾ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸੰਨੀ ਦੀ ਬੰਨੀ' ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਕਰਮ ਬਾਜਵਾ
ਵਿਕਰਮ ਬਾਜਵਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ (Photo: Special Arrangement)

'ਵਿਕਰਮ ਬਾਜਵਾ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਰੁਮਾਂਟਿਕ-ਸੰਗੀਤਮਈ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਵਿਕਰਮ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ
ਵਿਕਰਮ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ (Photo: Film Poster)

ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਕਰਮ ਬਾਜਵਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਸਟ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਾਹੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।

ਵਿਕਰਮ ਬਾਜਵਾ
ਵਿਕਰਮ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ (Photo: Special Arrangement)

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਕਰਮ ਬਾਜਵਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਲੈਮਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਕਰਮ ਬਾਜਵਾ
ਵਿਕਰਮ ਬਾਜਵਾ (Photo: Special Arrangement)

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਵਿਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾਵ ਬਚਪਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਅਧੀਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

