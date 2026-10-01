ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ 'ਤੇ ਬਣੇਗੀ ਫਿਲਮ, ਜਿੰਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਣੇ ਇਹ ਸਿਤਾਰੇ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ
ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜਿੰਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਸਿਧਾਂਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਅਤੇ ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 1, 2026 at 3:34 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਸਿਧਾਂਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਲੀਜ਼ੇਹ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਛੋਟੇ ਗੈਰਾਜਾਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ, ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਢੋਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੀਟਸ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼-ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਫਿਲਮ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਗੀਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ, ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤੀ, ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇਪਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਕਵੀਨ', 'ਸੁਪਰ 30', 'ਗੁੱਡਬਾਈ', 'ਗਣਪਤ' ਅਤੇ 'ਸ਼ੈਤਾਨ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਅਤੇ ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਦਿਲ ਕਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਨਾ ਡਾਰਲਿੰਗ' 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
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