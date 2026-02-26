ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਏ ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਅਤੇ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਡਾਨਾ, ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸੱਤ ਫੇਰੇ
ਸਾਊਥ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਅਤੇ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 26, 2026 at 1:05 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਸੇ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਅਤੇ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਬੱਝੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਰਿਵਾਇਤੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 10:10 ਵਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਦੀ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮ "ਗੀਤਾ ਗੋਵਿੰਦਮ" ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਨੀ ਵਾਸ ਨੇ ਨਵੇਂ-ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
My #GeethaGovindham ❤️❤️— Bunny Vas (@TheBunnyVas) February 26, 2026
Watching you both choose each other forever is beyond special. @TheDeverakonda, your fire and loyalty… @iamRashmika, your warmth and pure heart… together you are magic in its truest form.
May this marriage be filled with unstoppable love, strength,… pic.twitter.com/6A8QQTMUm8
ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ। ਵੈਦਿਕ ਜਾਪ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਵਿਜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੂੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਖੁਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਰੈੱਡੀ ਵਾਂਗਾ, ਰਾਹੁਲ ਰਵਿੰਦਰਨ ਅਤੇ ਆਸ਼ਿਕਾ ਰੰਗਨਾਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਲਈ ਨੋ-ਫੋਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਅਤੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
