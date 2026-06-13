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ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਘੜਿਆ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ, ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ।

ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਘੜਿਆ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ
ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਘੜਿਆ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 13, 2026 at 12:11 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲੋਂ ਨੋਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਾਨ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ।

ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹਰ ਪਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਸਨੂੰ "GOAT" ਦੱਸਦਿਆਂ, 'ਉੜੀ' ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਉਸਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ, ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਲ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ "GOAT" ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਬ।"

ਪਹਿਲੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਨਿੱਘੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਲੋਂ ਪਲ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤ "ਤੇਰੀ ਜੋੜੀ ਜੀਵੇ" ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਆਫ਼ ਸੋਇਲ ਐਲਬਮ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਟਰੈਕ "ਮੈਂ ਹੀ ਝੂਠੀ" ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਬੰਧ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਲੋਂ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਨੂੰ "ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ" ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਿਖਾਈ ਸੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਗਾਇਕ, ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ 1980 ਵਿੱਚ "ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ" ਗੀਤ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਏ।

ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 34 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲਬਮਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 305 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਹਨ। 2015 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨਾਲ ਐਮਟੀਵੀ ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਲਈ "ਕੀ ਬਾਣੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ" ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

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