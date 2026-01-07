ETV Bharat / entertainment

ਵਿੱਕੀ-ਕੈਟਰੀਨਾ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ, ਦੱਸਿਆ ਨਾਂ

ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

VICKY KAUSHAL AND KATRINA KAIF
ਵਿੱਕੀ-ਕੈਟਰੀਨਾ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ (IANS)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਜੋੜਾ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਕੈਟਰੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਕੈਟਰੀਨਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਕੈਟਰੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅੱਜ, 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਕੈਟਰੀਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਲੱਖਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਕੈਟਰੀਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ।

ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਕੈਟਰੀਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ?

ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਕੈਟਰੀਨਾ ਨੇ ਅੱਜ, 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਕੈਟਰੀਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋੜੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਾਡੀ ਧੁੱਪ ਦੀ ਕਿਰਨ, ਵਿਹਾਨ ਕੌਸ਼ਲ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਸੱਚ ਹੋਣ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।" ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਕੈਟਰੀਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ, ਵਿਹਾਨ, ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਵੇਰ, ਸਵੇਰ, ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ।

ਇਸ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋੜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਅਤੇ ਓਮ ਦੇ ਇਮੋਜੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਹੁਣ ਜੋੜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਕੈਟਰੀਨਾ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ 250,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਰਖਾ

ਸਟਾਰ ਜੋੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਲਿਟਲ ਬੱਡੀ।" ਦੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਲ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਇਮੋਜੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਭੂਮੀ ਪੇਡਨੇਕਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਲ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਇਮੋਜੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਵਿਹਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਿਆਰ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਿਬਾਨੀ ਦਾਂਡੇਕਰ, ਆਨੰਦ ਤਿਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੋਫੀ ਚੌਧਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

