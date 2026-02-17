ETV Bharat / entertainment

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ, ਬਤੌਰ ਲੇਖਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ

ਦਿੱਗਜ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਲੀਲਾਵਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Veteran screenwriter Salim Khan
Veteran screenwriter Salim Khan (Pic Credit: Getty)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 17, 2026 at 2:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੁੰਬਈ: 'ਸ਼ੋਲੇ', 'ਦੀਵਾਰ' ਅਤੇ 'ਜ਼ੰਜੀਰ' ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਲਿਖਣ ਚੁੱਕੇ ਦਿੱਗਜ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਲੀਲਾਵਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸਲੀਮ ਖਾਨ) ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਲੀਲਾਵਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਹਨ।"

70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਨਾਲ ਕਈ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਕਲਾਸਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਖਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 90ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾਪਰਾਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਫਿਲਹਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਨਵੰਬਰ 1935 ਵਿੱਚ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1964 ਵਿੱਚ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਚਰਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾ ਖਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਹਨ: ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਅਰਬਾਜ਼ ਖਾਨ, ਸੋਹੇਲ ਖਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਅਲਵੀਰਾ ਖਾਨ। ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਧੀ ਅਰਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਲੀਮ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈਲਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

ਦਿੱਗਜ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਸਲੀਮ ਖਾਨ
SALMAN KHAN FATHER SALIM KHAN
SALIM KHAN HOSPITALISED
SALIM KHAN HEALTH UPDATE
SALMAN KHAN FATHER ADMITTED

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.