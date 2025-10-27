ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੁੱਟ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਘਰ, ਅੱਜ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਸਟਾਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੁੱਟ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2025 at 2:55 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 3', 'ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ' ਅਤੇ 'ਮੁਕਲਾਵਾ' ਵਰਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ...ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਗਜ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਬੀਐਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੁੱਟ ਕਾਰਨ ਛੱਡਿਆ ਘਰ
ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਬੀਐਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 4 ਭਰਾ ਸਨ, ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਨਹਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਸਟਾਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੱਜੇ ਅਦਾਕਾਰ ਬੀਐਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਮਰ ਸਿਰਫ਼ 17 ਸਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਫੀਸ
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕੋਂ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੀਐਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਬਣਨਗੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਦਾਕਾਰ ਬੀਐਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਬੀਐਨ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੀਐਨ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਅਦਾਕਾਰ ਬੀਐਨ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 2 ਕਰੋੜ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਬੀਐਨ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਲਈ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਬੀਐਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ
ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਬੀਐਨ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ' ਅਤੇ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੀਐਨ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਗਦਰ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 80 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: