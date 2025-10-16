ETV Bharat / entertainment

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਧੂਮਤੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਰਾਜ

ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਧੂਮਤੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।

MADHUMATI PASSES AWAY
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਧੂਮਤੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ (Photo: Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 16, 2025 at 7:05 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਧੂਮਤੀ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਰ ਮਾਯੂਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਭਾਵਪੂਰਨ ਅਦਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਡਾਂਸ ਅਦਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆ ਤੱਕ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਛਾ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ । '30 ਮਈ 1944 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੱਜ ਜਿਹੇ ਅਤਿ ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ਉਪਰ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ।

'ਕਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ'

'ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਂਸ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਰਹੀ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਈ ਕਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ , ਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤਨਾਟਯਮ, ਕਥਕ, ਮਨੀਪੁਰੀ ਅਤੇ ਕਥਕਲੀ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਮੀ ਡਾਂਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ। ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆ ਤੱਕ ਛਾਈ ਰਹੀ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਕਸਰ ਦਿੱਗਜ ਐਕਸਟ੍ਰੇਸ ਹੇਲੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਪੱਖੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਰਹੀ।

Madhumati passes away
ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਧੂਮਤੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ (Photo: Special Arrangement)

'ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨੋਹਰ ਦੀਪਕ ਸੰਗ ਵਿਆਹ'

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਦੌਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਇਸ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਰਿਅਰ ਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨੋਹਰ ਦੀਪਕ ਸੰਗ ਵਿਆਹ ਰਚਾਇਆ, ਜੋ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਨਾਮੀ ਗਿਰਾਮੀ ਐਕਟਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਰਾਸੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚਿਹਰੇ ਫ਼ਿਲਮ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।

Madhumati passes away
ਮਧੂਮਤੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ (Photo: Special Arrangement)

'ਫਿਲਮੀ ਸਫ਼ਰ'

ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਕਰਿਅਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਡਾਂਸਰ ਮਧੂਮਤੀ ਦਾ ਫਿਲਮੀ ਸਫ਼ਰ 1957 ਵਿੱਚ ਆਈ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਂਸਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਫੂਲ ਔਰ ਪੱਥਰ (1966), ਹਮਰਾਜ਼ (1967 ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਂਖੇਂ, ਚਰਸ ਅਤੇ ਅਮਰ ਅਕਬਰ ਐਂਥਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਫਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਏ ਅਨੇਕਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਮਿਟ ਛਾਪ ਅੱਜ ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

MADHUMATI
BOLLYWOOD
ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਧੂਮਤੀ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਧੂਮਤੀ
MADHUMATI PASSES AWAY

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 3 ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਹੇ, ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ

ਆਖਿਰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ? ਜਾਣੋ

ਹੁਣ Linkedin ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ Facebook ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ 'ਚ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ! ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਰਿਲੀਜ਼, ਸੇਵਿਓ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

