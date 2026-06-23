Raj Babbar Birthday: ਫਿਲਮ 'ਚ ਰੇਪ ਦਾ ਸੀਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ
ਅੱਜ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਆਪਣਾ 74ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿੱਸਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 23, 2026 at 11:05 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਇਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਆਪਣਾ 74ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਆਰ ਚੋਪੜਾ 'ਇਨਸਾਫ਼ ਕਾ ਤਰਾਜ਼ੂ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਦਾਕਾਰ ਖਲਨਾਇਕ ਰਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਸਨੂੰ ਜ਼ੀਨਤ ਅਮਾਨ ਅਤੇ ਪਦਮਿਨੀ ਕੋਲਹਾਪੁਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਬਣ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕ ਉਸਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ 'ਤੇ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਰਸ਼ਕ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਰੋ ਪਈ ਅਤੇ ਬੋਲੀ, "ਬੇਟਾ...ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 74 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ
ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੋਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਗਰਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1975 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਡਰਾਮਾ (NSD) ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। NSD ਵਿੱਚ ਵਿਧੀਗਤ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੀਟ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14 ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ 'ਸ਼ਾਰਦਾ' ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ 1980 ਵਿੱਚ ਬੀਆਰ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਇਨਸਾਫ਼ ਕਾ ਤਰਾਜ਼ੂ' ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਨਿਕਾਹ', 'ਆਜ ਕੀ ਆਵਾਜ਼', 'ਅਗਰ ਤੁਮ ਨਾ ਹੋਤੇ', 'ਜ਼ਿੱਦੀ', 'ਬਰਸਾਤ', 'ਯਾਰਾਨਾ', 'ਆਂਖੇਂ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਵਰਕਫਰੰਟ
ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਥੀਏਟਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਾਦਿਰਾ ਬੱਬਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਦਿਰਾ ਬੱਬਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਧੀ ਜੂਹੀ ਬੱਬਰ, ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਅਦਾਕਾਰਾ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆਰਿਆ ਬੱਬਰ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਅਨੂਪ ਸੋਨੀ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਹੀ ਬੱਬਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਦੀ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਮਿਤਾ ਪਾਟਿਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਮਿਤਾ ਪਾਟਿਲ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਿਤਾ ਪਾਟਿਲ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ 1986 ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ 'ਹੈਪੀ ਫੈਮਿਲੀ: ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਅਪਲਾਈ' ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
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