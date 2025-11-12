ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 12, 2025 at 11:29 AM IST
Dharmendra Punjabi Movies: ਧਰਮਿੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮੀ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਟੌਪ ਉਤੇ ਰਹੇ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਮੇਡੀ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੂਬ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਧਰਮਿੰਦਰ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਟ ਸਟਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ 1970 ਵਿੱਚ 'ਕਣਕ ਦੇ ਓਹਲੇ', 1974 ਵਿੱਚ 'ਦੋ ਸ਼ੇਰ', ਉਸੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ', 1975 ਵਿੱਚ 'ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜਿੰਦੜੀ', 1982 ਵਿੱਚ 'ਪੁੱਤ ਜੱਟਾਂ ਦੇ' ਅਤੇ 1990 ਵਿੱਚ 'ਕੁਰਬਾਨੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ', 'ਸੰਤੋ ਬੰਤੋ', 'ਗਿੱਧਾ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਉਹ 2014 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਫਿਲਮ 'ਡਬਲ ਦੀ ਟ੍ਰਬਲ' ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਸਦਾ ਬਜਟ ਸਿਰਫ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।
ਸੱਠਵਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਫਿਲਮਫੇਅਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਿਊ ਟੈਲੇਂਟ ਐਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ 1961 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ 'ਦਿਲ ਭੀ ਤੇਰਾ ਹਮ ਭੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ' ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1961 ਵਿੱਚ 'ਸ਼ੋਲਾ ਔਰ ਸ਼ਬਨਮ' ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਾਈਡ ਰੋਲ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਭਾਈਆਂ।
