ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ, ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਨਜ਼ਰ
ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰਵੀਨਾ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : February 18, 2026 at 11:06 AM IST
ਮੁੰਬਈ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰਵੀਨਾ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਿਨੇ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਰਟਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (CINTAA) ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: "CINTAA ਪ੍ਰਵੀਨਾ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਜੀ (2008 ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ) ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, "ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨਾ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ 17 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅੰਧੇਰੀ ਸਥਿਤ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਕਾਰ ਪਲਾਸ਼ ਦੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਵੀਨਾ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਨਾਲ ਮਾਣਿਕ ਤਲਵਾੜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਛੋਟੀ ਫਿਲਮ 'ਥੈਂਕਸ ਮੌਮ' ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
"ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵੀਨਾ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨ, ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ। ਉਸਦੀ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸਵਰਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੀਨਾ ਜੀ ਨੂੰ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 19 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ।"
ਦੱਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਫਿਲਮ 'ਥੈਂਕਸ ਮੌਮ' 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ।
"ਉਸਨੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੀਮੋ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ (ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਅਦਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਫਿਲਮ ਲਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਜਿੱਤੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ, ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਸਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਧੰਨ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਵੀਨਾ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਏਕ ਵਿਲੇਨ', 'ਗੱਬਰ ਇਜ਼ ਬੈਕ' ਅਤੇ 'ਪਰਮਾਣੂ: ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਪੋਖਰਣ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਦੀ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤਸਕਰੀ: ਦਿ ਸਮਗਲਰਜ਼ ਵੈੱਬ' ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਮਿਓ ਕੀਤਾ ਸੀ।
