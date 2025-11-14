98 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ, ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2025 at 2:07 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀਵਤ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਾਮਿਨੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ 98 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰੋਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, "ਕਾਮਿਨੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਕੌਣ ਹੈ ਕਾਮਿਨੀ ਕੌਸ਼ਲ
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਿਨੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਜਨਮ ਲਾਹੌਰ (ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ 5 ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਕਾਮਿਨੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕਰੀਅਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕਾਮਿਨੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ
ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਫਿਲਮੀ ਸਫ਼ਰ "ਨੀਚਾ ਨਗਰ" ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 1946 ਦੇ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ Palme d'Or ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ "ਸ਼ਹੀਦ", "ਨਦੀਆ ਕੇ ਪਾਰ", "ਸ਼ਬਨਮ, ਆਰਜ਼ੂ" ਅਤੇ "ਬਿਰਾਜ ਬਹੂ" ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ "ਦੋ ਭਾਈ", "ਜ਼ਿੱਦੀ", "ਪਾਰਸ", "ਨਮੂਨਾ", "ਝੰਜਰ", "ਆਬਰੂ", "ਬੜੇ ਸਰਕਾਰ", "ਜੈਲਰ", "ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ" ਅਤੇ "ਗੋਦਾਨ" ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ "ਚਾਂਦ ਸਿਤਾਰੇ" ਨਾਲ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹਾਨ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜ ਕਪੂਰ, ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। "ਨਦੀਆ ਕੇ ਪਾਰ", "ਸ਼ਹੀਦ", "ਸ਼ਬਨਮ" ਅਤੇ "ਆਰਜ਼ੂ" ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ
ਕਾਮਿਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਦੀ ਫਿਲਮ "ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ" ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਉਸਦੀ ਆਖਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ। ਕਾਮਿਨੀ ਕੌਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਮਿਨੀ ਕੌਸ਼ਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ 1977 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ।
