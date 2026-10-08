Nana Patekar Passes Away: ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ 'ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ
ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ। ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ ਛੱਡ ਗਏ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2026 at 7:39 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਉੱਘੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 5:20 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੋਆ ਦੇ ਡੋਨਾ ਪੌਲਾ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਟੇਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਲਹਾਰ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰਾਠੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਨਾ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਦੇਹਾਂਤ ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Veteran actor Nana Patekar passed away at 5:20 AM today after suffering a severe cardiac arrest at his residence. Despite 45 minutes of continuous CPR, he could not be revived. A medico-legal case (MLC) has been registered, and a post-mortem will be conducted: Dr. Shekhar Salkar, Chief of Oncology Department, Manipal Hospital— ANI (@ANI) October 8, 2026
ਲਗਾਤਾਰ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ. (CPR) ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਕੇਸ (MLC) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਡਾ. ਸ਼ੇਖਰ ਸਾਲਕਰ, ਮੁਖੀ - ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਮਨੀਪਾਲ ਹਸਪਤਾਲ
1 ਜਨਵਰੀ 1951 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪਾਟੇਕਰ ਵਜੋਂ ਜਨਮੇ, ਨਾਨਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣੇ। ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਬੋਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਨਾ ਗੰਭੀਰ, ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਨ।
ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ
ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦਾ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰੀਅਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਾਠੀ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1978 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ 'ਗਮਨ' ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੋਵਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
1988 ਦੀ ਫਿਲਮ "ਸਲਾਮ ਬੰਬੇ!" ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1989 ਦੀ "ਪਰਿੰਦਾ" ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮਫੇਅਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਵਾਦ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨੇ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਦਾਕਾਰ ਬਣਾਇਆ।
ਨਾਨਾ ਨੇ 'ਅੰਗਾਰ', 'ਤਿਰੰਗਾ', 'ਕ੍ਰਾਂਤੀਵੀਰ', 'ਅਗਨੀ ਸਾਕਸ਼ੀ', 'ਖਾਮੋਸ਼ੀ: ਦ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ', 'ਯਸ਼ਵੰਤ', 'ਅਬ ਤਕ ਛੱਪਨ', 'ਅਪਹਰਣ' ਅਤੇ 'ਰਾਜਨੀਤੀ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਨਾ ਮਰਾਠੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰਹਾਰ: ਦ ਫਾਈਨਲ ਅਟੈਕ' ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
'ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ' ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਾਨਾ ਨੇ 'ਵੈਲਕਮ' (Welcome) ਫ਼ਿਲਮ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਾਸ-ਰਸ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ 'ਉਦੈ ਸ਼ੈੱਟੀ' ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ 2013 ਵਿੱਚ 'ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ' ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਅੱਗੇ
ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ 'ਨਾਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ' (Naam Foundation) ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਮਕਰੰਦ ਅਨਾਸਪੁਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਾਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਿਰਦਾਰ, ਦਮਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ।
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