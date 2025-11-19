ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਖਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ, ਸਟਾਰ ਦੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ
ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਖਾਨ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਫਿਲਮ ਟਿਕਟ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: "ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਕਲਾਈਨਰ ਸੀਟਾਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ, ਮਹਿੰਗੀ ਚਾਹ, ਮਹਿੰਗੇ ਪੌਪਕੌਰਨ ਆਦਿ...ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਖਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਦੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ
"ਮੈਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ। ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚਿੱਤਰਹਾਰ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ:
"ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸੀ।"
ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਖਾਨ ਨੇ ਮਹੇਸ਼ ਭੱਟ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਆਸ਼ਿਕੀ, 'ਸੜਕ', 'ਜਨੂੰਨ', 'ਦਿਲ ਹੈ ਕੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ', 'ਹਮ ਹੈਂ ਰਾਹੀ ਪਿਆਰ ਕੇ', 'ਗੁਨਾ', 'ਨਾਰਾਜ਼', 'ਗੁੰਮਰਾਹ', 'ਸੱਤਵਾ ਆਸਮਾਨ' ਅਤੇ 'ਮਿਲਾਨ' ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਉਹ 1975 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਆਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸੀਟਾਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ, ਮਹਿੰਗੀ ਚਾਹ, ਮਹਿੰਗੇ ਪੌਪਕੌਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਲਾਸਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਜਨੂੰਨ ਕਿਤੇ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਸ਼ੋਲੇ 7 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿਲਵਾਲੇ ਦੁਲਹਨੀਆ ਲੇ ਜਾਏਂਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਲੋਕ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਪਾਗਲ ਸਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਖਾਨ ਨੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ:
“ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਛੋਟੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਉਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ:
"ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1990 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਦਿਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ:
"ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਬੰਧ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਖਾਨ ਉਸੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।
