3 ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਪਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ ਮੋਹਨ ਬੱਗੜ, ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼
ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਮੋਹਨ ਬੱਗੜ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2026 at 5:13 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਗਜ ਐਕਸ਼ਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮੋਹਨ ਬੱਗੜ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਅਗਾਜ਼ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ 3 ਦਹਾਕਿਆ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
1990ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਮੋਹਨ ਬੱਗੜ, ਜੋ ਮਹਾਨ ਫਿਲਮਕਾਰ ਰਹੇ ਮਰਹੂਮ ਵਰਿੰਦਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਕਲਾਸਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਬਲਬੀਰੋ ਭਾਬੀ' (1981), 'ਸਰਪੰਚ' (1982), 'ਬਟਵਾਰਾ' ( 1983) ਅਤੇ 'ਨਿੰਮੋ' (1984) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਅਣਖੀਲਾ ਸੂਰਮਾ' (1993), 'ਜ਼ਿੱਦ ਜੱਟਾਂ ਦੀ' (1993) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਓਧਰ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਉਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬਾਗੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ', ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਨਦੀਪ ਤੁਰਣਾ, ਲੇਖਣ ਵਿਲੀਅਮ ਰਾਜਪੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜਪੂਤ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਮੋਹਨ ਬੱਗੜ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗੈਵੀ ਚਾਹਲ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਮਾਹਲ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।
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