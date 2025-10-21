ETV Bharat / entertainment

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਨਹੀ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਸਰਾਨੀ

ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਸਰਾਨੀ ਦਾ 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਸਰਾਨੀ।

Actor Govardhan Asrani death
ਨਹੀ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਸਰਾਨੀ (FILE)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਸਰਾਨੀ ਦਾ 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਅਸਰਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰ ਗੋਵਰਧਨ ਅਸਰਾਨੀ ਦਾ ਬੀਤੀ (ਸੋਮਵਾਰ) ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਅਤੇ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਨਹੀ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਸਰਾਨੀ (FILE)

ਕਾਮਿਕ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਮਾਸਟਰ

1975 ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ 'ਸ਼ੋਲੇ' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ ਅਭੁੱਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਸੌਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਕਾਮਿਕ ਟਾਈਮਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਇਲਾਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ।

'ਸ਼ੋਲੇ' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

84 ਸਾਲਾ ਅਸਰਾਨੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਧਮਾਲ' ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭੂਮਿਕਾ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੱਪੀ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ-ਡਰਾਮਾ 'ਸ਼ੋਲੇ' ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੰਮ

ਅਸਰਾਨੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਅਸਰਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸੇਂਟ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਰਾਨੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਨਮੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਕਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਅਸਰਾਨੀ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਸਰਾਨੀ ਆਈਕਾਨਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਜ਼ਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਾਈ। 1970 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕਿਰਦਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ "ਮੇਰੇ ਅਪਨੇ," "ਕੋਸ਼ਿਸ਼," "ਬਾਵਰਚੀ," "ਪਰਿਚੈ," "ਅਭਿਮਾਨ," "ਚੁਪਕੇ ਚੁਪਕੇ," "ਛੋਟੀ ਸੀ ਬਾਤ," ਅਤੇ "ਰਫੂ ਚੱਕਰ" ਵਰਗੀਆਂ ਆਈਕਾਨਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੱਥ

ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸਰਾਨੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ 1977 ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ "ਚਲਾ ਮੁਰਾਰੀ ਹੀਰੋ ਬਣਨੇ", ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ "ਸਲਾਮ ਮੇਮਸਾਬ" (1979) ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

