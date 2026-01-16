ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨੀ ਮੱਟੂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸੰਨੀ ਦੀ ਹਨੀ', ਅਦਾਕਾਰ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਨਜ਼ਰ
ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰ ਹਨੀ ਮੱਟੂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ 'ਸੰਨੀ ਦੀ ਹਨੀ' ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
Published : January 16, 2026 at 9:53 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰ ਹਨੀ ਮੱਟੂ, ਜੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਹਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸੰਨੀ ਦੀ ਹਨੀ' ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਿਨੇਮਾ ਅਧਿਆਏ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
'ਸੈਟਰਨ ਪ੍ਰਮੋਟਰ' ਅਤੇ 'ਇੰਡੋਗਲੋਬਲ ਸੰਗੀਤ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਹਾਸਰਸ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ ਹਨੀ ਮੱਟੂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈ ਜੌੜਾ, ਬੀ ਐੱਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ, ਨਯੋਨਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਪੱਖੋਂ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਦਦਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਨਵੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀਆਂ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸਾਇਰਸ ਜੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਪਨ ਬਾਵਾ, ਡੀਓਪੀ ਪਰਮ ਸਾਂਬੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਯਸ਼ ਦਿਆਲ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਚੌਖੀ ਭੱਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਅਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਹਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਹੈਪੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ', 'ਮੁੱਕ ਗਈ ਫੀਮ ਡੱਬੀ 'ਚੋ ਯਾਰੋਂ' ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
