ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਚੰਦਨ ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਆਯੋਜਨ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਚੰਦਨ ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਆਯੋਜਨ
ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰ ਚੰਦਨ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2025 at 1:09 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 'ਦਿ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ' ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰ ਚੰਦਨ ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੈੱਸ ਅਧੀਨ ਸਜੇ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਜਲਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
07 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7.00 ਵਜੇ ਨਹਿਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਕਤ ਸ਼ੋਅ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਭਰ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਚਾਏ ਵਿਦ ਚੰਦਨ' ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਹੇਠ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਚੰਦਨ ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਜੋ ਕਈ ਰਿਐਲਟੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਫਟਰ ਚੈਲੇਂਜ', 'ਕਾਮੇਡੀ ਨਾਈਟਸ' ਅਤੇ 'ਕਾਮੇਡੀ ਸਰਕਸ ਕੇ ਅਜੂਬੇ' ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਪਾਵਰ ਕੱਟ', 'ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਐਲਐਲਬੀ' ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ੈਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ, ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਲੋ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਕਤ ਸ਼ੋਅ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ ਗਿਰਾਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਗੀਆਂ।
