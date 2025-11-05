ETV Bharat / entertainment

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਉਤੇ "ਬਾਰਡਰ 2" ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਫਿਲਮ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼

"ਬਾਰਡਰ 2" ਤੋਂ ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Varun Dhawan
Varun Dhawan (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 5, 2025 at 2:28 PM IST

ਮੁੰਬਈ: "ਬਾਰਡਰ 2" ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰਤਿਕ ਪੂਰਨਿਮਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਹੁਣ 22 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ "ਬਾਰਡਰ 2" ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਦਾ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, "ਸਰਹੱਦ ਉਸਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ।"

ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਵਰੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਪੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਭਾਵ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, "ਦੇਸ਼ ਕੇ ਫੌਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ।"

'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ

'ਬਾਰਡਰ 2' ਅਸਲ ਵਿੱਚ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਪੋਸਟਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਹੁਣ 22 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੀ ਬਜਾਏ 23 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੀ ਕਹਾਣੀ

'ਬਾਰਡਰ' ਲੌਂਗੇਵਾਲਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ 'ਬਾਰਡਰ 2' 1999 ਦੇ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। 1999 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LoC) ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਗਿਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।

'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਕਾਸਟ

'ਬਾਰਡਰ 2' ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਵਰੁਣ ਧਵਨ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਮੇਧਾ ਰਾਣਾ, ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਹਨ।

