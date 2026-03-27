'ਵਾਰਾਣਸੀ' ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੁੱਕ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਣੋ ਫਿਲਮ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼?

ਵਾਰਾਣਸੀ' ਫਿਲਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 27, 2026 at 5:59 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਐਸ.ਐਸ. ਰਾਜਾਮੌਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਵਾਰਾਣਸੀ' ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਹੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਦਾ ਅਨੌਖਾ ਕਿਰਦਾਰ

ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਮਹੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ 'ਰੁਦਰ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਰਾਮਾਇਣ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਹੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ 25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਾਮਾਇਣ ਸੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਦਿਨ ਲੱਗੇ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ 'ਵਾਰਾਣਸੀ' ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਬਜਟ 1,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਮੌਲੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵੈਂਚਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਘਾਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੀਆਂ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ IMAX ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਿਨੇਮਾ ਅਨੁਭਵ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ

ਮਹੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਜੋਨਸ ਵੀ ਮੰਦਾਕਿਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਸੁਕੁਮਾਰਨ ਖਲਨਾਇਕ ਕੁੰਭ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ, ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੀਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਤੱਕ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ।" ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਮੌਲੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਬਾਹੂਬਲੀ" ਅਤੇ "ਆਰਆਰਆਰ" ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੇਮੀ 'ਵਾਰਾਣਸੀ' ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

