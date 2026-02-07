ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ, 14 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ-ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ਨੂੰ ਖਾਸ-ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ।
Published : February 7, 2026 at 11:56 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਿਵੇਂ ਬਸੰਤ ਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿੰਨੀ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੀਤ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਾਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੀਤ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਉਡਾਰੀਆਂ (ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ)
"ਲਾਵਾਂ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਅੰਬਰੀ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਖੁਮਾਰੀਆਂ..." ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਗੀਤ 'ਉਡਾਰੀਆਂ' ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਅਹਿਸਾਸ "ਪਿਆਰ" ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੀਤ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ (ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ)
"ਚੰਨ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਥੱਲੇ ਬੈ ਕੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ..." ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਗਾਇਆ ਗੀਤ 'ਦੋ ਗੱਲਾਂ' ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੀਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦ ਯੂ (ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ)
"ਤੇਰੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ, ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ..." ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਗੀਤ 'ਵਿਦ ਯੂ' ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਜਿਆ ਇਹ ਗੀਤ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਸੁੰਨੀਆਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ (ਜਸ)
"ਸੁੰਨੀਆਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਜਦ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾਭਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ..." ਜਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਗਾਇਆ ਗੀਤ 'ਸੁੰਨੀਆਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ' ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੇਰੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਏ (ਜੋਸ਼ ਬਰਾੜ)
"ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਏ, ਛੇਤੀ ਆਕੇ ਮਿਲ ਸੱਜਣਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਏ..." ਜਗਦੀਪ ਵੜਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋਸ਼ ਬਰਾੜ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਆ 'ਗੀਤ ਤੇਰੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਏ' ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਇਸ ਦਿਨ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋਸ਼ ਬਰਾੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਏਗਾ।
ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ (ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ)
"ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਚੰਨ ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤਾਰੇ, ਕੀ ਪਾਣੀ ਕੀ ਕਿਨਾਰੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ..." ਇਹ ਗੀਤ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਉਤੇ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਦਿਲ ਛੂਹ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਓਨੇ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰਿੰਦੇ (ਬੀ ਪਰਾਕ)
"ਗਵਾਚੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਤੂੰ ਕਲੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜਕੇ ਵੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ..." ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇਅ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਡੇਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗੋ। ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਉਤੇ ਫਿਲਮਾਇਆ ਇਹ ਗੀਤ ਬੀ ਪਰਾਕ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ (ਨਿੰਜਾ ਅਤੇ ਜਯੋਤੀ ਤਾਂਗਰੀ)
"ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਿਆਂ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ..." ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇਅ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਾਇਕ ਨਿੰਜਾ ਦਾ ਇਹ ਗੀਤ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ। 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਿੰਜਾ ਅਤੇ ਜਯੋਤੀ ਤਾਂਗਰੀ ਦਾ ਇਹ ਗੀਤ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ (ਐਮੀ ਵਿਰਕ)
"ਤੂੰ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਅੜੀਏ, ਖੂਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਅੜੀਏ..." ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਗੀਤ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੀਤ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਉਤੇ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਝਾਂਜਰ (ਬੀ ਪਰਾਕ)
"ਹਾਏ ਖੂਸ਼ਬੂ ਏ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਜੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਗੋਰੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਝਾਂਜਰ ਬਣਾ ਲੈ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ..." ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਉਤੇ ਫਿਲਮਾਇਆ ਇਹ ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ।
