ਕਿਸੇ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸੀਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ
ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਫਿਲਮ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟ ਕੀਤਾ।
Published : February 7, 2026 at 10:17 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ 2026 ਦੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਤਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ-ਕਬੀਰ ਬਾਹੀਆ
ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਬਾਹੀਆ ਨੂੰ ਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ੋਅ "ਟੂ ਮੱਚ ਵਿਦ ਕਾਜੋਲ ਐਂਡ ਟਵਿੰਕਲ" ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੰਡਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਬੀਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੂਪੁਰ ਸੈਨਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਪੋਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ਰਧਾ ਕਪੂਰ-ਰਾਹੁਲ ਮੋਦੀ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਰਧਾ ਕਪੂਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਡੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਹੁਲ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਡੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਹਨਵੀ ਕਪੂਰ-ਸ਼ਿਖਰ ਪਹਾੜੀਆ
ਜਾਹਨਵੀ ਕਪੂਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲੋ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਿਖਰ ਪਹਾੜੀਆ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਖਰ ਅਕਸਰ ਜਾਹਨਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਬੇਝਿਜਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ-ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਪਤਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸ਼ੂਟ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਵਿਰਾਟ ਖੇਡ ਜਗਤ ਤੋਂ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਜੋੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ-ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਫਿਟਨੈੱਸ ਕੁਈਨ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਪਲਿਆ ਇੱਕ ਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਦੋਸਤ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਲਪਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਧੁਰੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ-ਡਾਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਨੇਨੇ
ਜਦੋਂ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਮਾਧੁਰੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਡੀਆਕ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਨੇਨੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਝਟਕਾ ਬਣ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਗਲੈਮਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਸਟਾਰਡਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।
ਸੋਨਮ ਕਪੂਰ-ਆਨੰਦ ਆਹੂਜਾ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫੈਸ਼ਨਿਸਟ ਸੋਨਮ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਨੰਦ ਆਹੂਜਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਆਨੰਦ ਆਹੂਜਾ ਇੱਕ ਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਜੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਬੰਧਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
