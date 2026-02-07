ETV Bharat / entertainment

ਸਲਮਾਨ-ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹਿਦ-ਕਰੀਨਾ ਤੱਕ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਾਣੀਆਂ

Gen-Z ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Valentine Day 2026
Valentine Day 2026 (Pic Credit: Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 7, 2026 at 4:29 PM IST

3 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਫਰਵਰੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ 2026 ਪਿਆਰ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ (7 ਤੋਂ 14 ਫਰਵਰੀ) ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂੰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਧੂਬਾਲਾ

ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਧੂਬਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਧੂਬਾਲਾ ਫਿਲਮ 'ਮੁਗਲ-ਏ-ਆਜ਼ਮ' ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਧੂਬਾਲਾ ਅਤੇ ਦਿਲੀਪ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦਿਲੀਪ ਅਤੇ ਮਧੂਬਾਲਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਰਹੀ।

ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਨਰਗਿਸ

ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਨਰਗਿਸ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਆਗ', 'ਬਰਸਾਤ', 'ਅੰਦਾਜ਼', 'ਆਵਾਰਾ' ਅਤੇ 'ਸ਼੍ਰੀ 420' ਵਰਗੀਆਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲਾਟ ਜਗਾਈ। ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਨਰਗਿਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਆਗ ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਭੜਕ ਉੱਠੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਡੇਟ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਰਗਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਰੇਖਾ

ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਰੇਖਾ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਰੇਖਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਰੇਖਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਸਿੰਦੂਰ ਨਾਲ ਸਜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਸਜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤਾਭ ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ

90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਸਾਬਕਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜੋੜੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ, ਜੋ 'ਹਮ ਦਿਲ ਦੇ ਚੁਕੇ ਸਨਮ' ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਦੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਤੇ ਕਰੀਨਾ ਦਾ ਪਿਆਰ 2007 ਦੇ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਡਰਾਮਾ 'ਜਬ ਵੀ ਮੇਟ' ਦੌਰਾਨ ਖਿੜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਮਾਂਸ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰੀਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।

