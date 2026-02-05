ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਵਰਗੀ ਗਾਇਕਾ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਰੀਫ਼, ਬੋਲੇ-ਲਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਰੂਪ...

ETV Bharat / entertainment

ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਰਗੀ ਗਾਇਕਾ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਗਾਇਕਾ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ
ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਗਾਇਕਾ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ (Pic Credit: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 5, 2026 at 11:36 AM IST

ਮੁੰਬਈ: ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ, ਜੋ 'ਗਦਰ' ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗੀ ਗਾਇਕਾ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਵਰਗੀ ਗਾਇਕਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਰਸਵਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਤਾ ਜੀ ਸੀ। ਮੈਂ 1965-1966 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਲੇਖਕ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ, ਅਦਾਕਾਰਾਂ, ਅਦਾਕਾਰ...ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਤਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ‘ਬੱਸ ਲਤਾ ਜੀ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਓ।' ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ ਪੇਂਟਰ ਬਾਬੂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਲਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ, ਜੋ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੀਜਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ। ਲਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਖੋ, ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਗੀਤ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹਿੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਗੀਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੱਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

