ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਸਤਾਦ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ ਦਾ ਭੋਗ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ, ਇਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਸੰਪੰਨ

ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਸਤਾਦ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ ਦਾ ਭੋਗ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ, ਇਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਸੰਪੰਨ
ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਗਜ ਸੰਗੀਤਕ ਹਸਤੀ ਉਸਤਾਦ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ ਦਾ 30 ਨੂੰ ਨਮਿਤ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 27, 2025 at 10:09 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ, ਗੀਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਨਾਂਅ ਸੁਨਿਹਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਉਸਤਾਦ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਮਿਤ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਰੋਹ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਸੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੀ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਸੂਫ਼ੀ ਗਾਇਕ, ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਜਨਾਬ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਮਿਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ 'ਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 1.00 ਤੋਂ 2.00 ਤੱਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ੋਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਪਣੀ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ, ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ, ਕੇਐਸ ਮੱਖਣ, ਦਲਵਿੰਦਰ ਦਿਆਲਪੁਰੀ, ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
72 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਜਨਾਬ ਉਸਤਾਦ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦਾ ਨਯਾਬ ਸਿਤਾਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਪਣੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਬੇਟੇ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਅਤੇ ਪੇਜੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ, ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ, ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ, ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤਕ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
