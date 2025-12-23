ਅੱਜ ਸਪੁਰਦ-ਏ-ਖ਼ਾਕ ਹੋਣਗੇ ਉਸਤਾਦ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ, ਜੱਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰਸਮਾਂ

ਅੱਜ ਸਪੁਰਦ-ਏ-ਖ਼ਾਕ ਹੋਣਗੇ ਉਸਤਾਦ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ, ਜੱਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰਸਮਾਂ
ਮਰਹੂਮ ਉਸਤਾਦ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜੱਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਪੁਰਦ-ਏ-ਖ਼ਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆ ਤੱਕ ਅਪਣੀ ਸੰਗੀਤਕ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਮਰਹੂਮ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਫੋਤ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਪੁਰਦ-ਏ-ਖ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਆਖ਼ਰੀ ਰਸਮਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਫ਼ਨਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ਾਹਕੋਟੀ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਗਰ 13 ਕੇਪੀ ਨਗਰ ਨੇੜੇ ਦਿਓਲ ਨਗਰ, ਬੈਂਕ ਸਾਈਡ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਦਿਰ, ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਓਧਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਸੰਗੀਤਕ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਰਿਕਾਰਡਸ ਸੰਗੀਤਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ, ਅਦਾਕਾਰ ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਉਕਤ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣਗੇ।
ਲਗਭਗ 6 ਦਹਾਕਿਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ ਗਾਇਕ, ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਜਨਾਬ ਉਸਤਾਦ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਹਾਨੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣ ਦਾ ਦਰਦ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਸ਼ਖਸ਼ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮਾਯੂਸੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
