ਕੌਣ ਸਨ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਸਤਾਦ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹਕੋਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ

ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਸਤਾਦ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹਕੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਬੋਲ ਗਏ ਹਨ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ।

ਉਸਤਾਦ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹਕੋਟੀ
ਉਸਤਾਦ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹਕੋਟੀ (Photo: Song Poster)
Published : December 22, 2025 at 4:15 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਉਸਤਾਦ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹਕੋਟੀ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਜਹਾਨੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਟੀਸ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਭੁੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵ ਸੰਗੀਤਬੱਧਤਾ ਜੂਨੰਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਅਨੂਠਾ ਮੰਜ਼ਰ ਬਣ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਲੰਬੜ੍ਹਦਾਰ ਰਹੇ ਜਨਾਬ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹਕੋਟੀ ਅਜਿਹੇ ਅਜ਼ੀਮ-ਓ-ਤਰੀਨ ਗਾਇਕ, ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਰਚਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਅਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ।

ਇੰਝ ਬਣੇ ਸੰਗੀਤ ਉਸਤਾਦ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹਕੋਟੀ: ਸੰਗੀਤਕ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਉੱਭਰੇ ਜਨਾਬ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹਕੋਟੀ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਅਪਣੇ ਵੱਢ ਵਡੇਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂਅ ਰਹੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਇਸ ਮਹਾਨ ਫ਼ਨਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ 'ਲੈਲੋ ਜੀ ਭੰਭੀਰੀਆਂ' ਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਅਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਉਸਤਾਦ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹਕੋਟੀ
ਉਸਤਾਦ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹਕੋਟੀ (Photo: Special Arrangement)

ਮੀਰ ਆਲਮ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਉਸਤਾਦ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹਕੋਟੀ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਮਰਹੂਮ: ਬਾਕਰ ਹੁਸੈਨ ਖਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨਪੁੰਨਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਗੀਤਕ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ।

ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕਲਾ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਹੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ: ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਗਰਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਤੌਰ ਗਾਇਕ ਮਾਣਮੱਤਾ ਅਧਿਆਏ ਰਹੇ ਹਨ ਜਨਾਬ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹਕੋਟੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮਤ ਅਪਣੇ ਹਰ ਸ਼ਗਿਰਦ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਤਾਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨਾਮੀ-ਗਿਰਾਮੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਰਾਹੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਨਿਭਾਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ: ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹੰਸ ਰੰਜ ਹੰਸ, ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਰ ਕੋਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸਲੀਮ ਸਮੇਤ ਅਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਉਭਰਦੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਉਸਤਾਦ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹਕੋਟੀ
