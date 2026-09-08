ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਹ ਗੱਭਰੂ, ਜ਼ਰੀਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਨਜ਼ਰ
ਉਪੇਸ਼ ਜੰਗਵਾਲ ਨਵੀਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੀਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 8, 2026 at 10:07 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2024 'ਚ ਆਈ ਕਾਮੇਡੀ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫਿਲਮ 'ਫੇਰ ਮਾਮਲਾ ਗੜਬੜ ਹੈ' ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਹੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਪੇਸ਼ ਜੰਗਵਾਲ, ਜੋ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਆਮਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'Unbound', ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ।
'ਰਸਿਲ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਦੇ ਬੈਨਰ' ਅਤੇ 'ਬ੍ਰੀਮਿੰਗ ਵਿਜ਼ਨ ਫਿਲਮਸ' ਦੀ ਸੁਯੰਕਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਥਾ ਸਾਰਥੀ ਮੰਨਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਤਿਕ ਵਿਜੇ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰੀ ਪੱਖ ਵੀ ਇਸ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗਾ।
ਓਧਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਨੇਮਾ ਅਧਿਆਏ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਉਪੇਸ਼ ਜੰਗਵਾਲ ਦੇ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਬਣੇ ਜੁੜਾਵ ਅਤੇ ਰੋਲ ਸੰਬੰਧੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ:
"ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਰਾਮਾ ਥੀਮ ਅਧਾਰਿਤ ਇਹ ਫਿਲਮ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸਮੈਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੀਈਓ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।"
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ:
"ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਖਰੀ ਪੜ੍ਹਾਅ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੀਨ ਖਾਨ, ਮਾਨਵ ਗੋਹਿਲ, ਮਾਨਸੀ ਅਤੇ ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਜਿਹੇ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਨੁਭਵ ਰਿਹਾ।"
ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਸੰਬੰਧਤ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ:
"ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
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