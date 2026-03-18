ETV Bharat / entertainment

ਬਿਗ ਬੌਸ ਫੇਮ ਯੂਕੇ 07 ਰਾਈਡਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਪਡੇਟ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ

ਯੂਕੇ 07 ਰਾਈਡਰ ਅਨੁਰਾਗ ਡੋਵਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 18, 2026 at 4:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਫੇਮ ਯੂਕੇ 07 ਰਾਈਡਰ ਅਨੁਰਾਗ ਡੋਵਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ 07 ਰਾਈਡਰ ਅਨੁਰਾਗ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਇੰਸਟਾ ਲਾਈਵ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਠ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਯੂਕੇ 07 ਰਾਈਡਰ ਅਨੁਰਾਗ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਯੂਕੇ 07 ਰਾਈਡਰ ਅਨੁਰਾਗ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।

ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ 07 ਰਾਈਡਰ ਅਨੁਰਾਗ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ,"ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਬਚਣਾ ਕਿਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਨਾਥ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹਨ।" ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਨੁਰਾਗ ਡੋਵਾਲ ਹੁਣ ਆਈਸੀਯੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੂਕੇ 07 ਰਾਈਡਰ ਅਨੁਰਾਗ ਡੋਵਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਡੋਈਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਟਿਊਬਰ ਅਨੁਰਾਗ ਡੋਵਾਲ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਗ ਬੌਸ 17 ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਫਾਲੋਇੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ 6.9 ਮਿਲੀਅਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ 7.82 ਮਿਲੀਅਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸਦੇ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਹਨ।

TAGGED:

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.