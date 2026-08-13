ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਲਘੂ ਫਿਲਮ 'ਫਰਿਸ਼ਤੇ', ਕਈ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ

ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਲਘੂ ਫਿਲਮ 'ਫਰਿਸ਼ਤੇ', ਕਈ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ
ਨਵੀਂ ਲਘੂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਲਵਈ ਅਦਾਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 13, 2026 at 4:17 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਲਘੂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜੇ ਨਕਸ਼ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਫਰਿਸ਼ਤੇ', ਜੋ ਜਲਦ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਹਰਲੀਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੈਪੀ ਧਰਸੁਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਲਘੂ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ।
ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਬੰਟੀ ਗਾਗਤ, ਅਹੂਜਾ ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। ਮਲਵਈ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮਨਮੋਹਕਤਾ ਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਫਿਲਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਅਲਹਦਾ ਹੱਟ ਕੇ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਭਰਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਲਾਈਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੀਸ਼ ਬਜ਼ਮੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ 'ਮੁਬਾਰਕਾਂ' ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੈਪੀ ਧਰਸੁਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਦਾਸ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
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