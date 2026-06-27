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ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਸ਼ਿਕਾਰੀ 3', ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਸ਼ਿਕਾਰੀ 3' ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਸ਼ਿਕਾਰੀ 3'
ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਸ਼ਿਕਾਰੀ 3' (Photo Credit:Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 27, 2026 at 12:58 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਓਟੀਟੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਸ਼ਿਕਾਰੀ', ਜਿਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਮਲਵਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਚੌਪਾਲ' ਉੱਪਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤੀਜੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨ ਫਿਲਮਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

'ਸ਼ਿਕਾਰੀ 3' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ
'ਸ਼ਿਕਾਰੀ 3' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ (Photo Credit:Special Arrangement)

ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਲੇਖਣ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੇਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਨੁਭਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੁੱਗਲ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਇਸ ਹਾਈ-ਓਕਟੇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਰਾਮਾ ਵੈੱਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ।

ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਥ੍ਰਿਲਰ ਭਰਪੂਰ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮਨੀਸ਼ ਭੱਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਰੀਅਰ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅੋਤ ਪੋਤ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਲਵਈ ਹਵੇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਮੰਜ਼ਰ ਦੀ ਝਲਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਉਕਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗੋਲਡੀ ਸੋਮਲ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇਂ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

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PUNJABI WEB SERIES SHIKARI 3
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ਸ਼ਿਕਾਰੀ 3 ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ
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