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ਨਵੀਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਸ਼ਿਕਾਰੀ 3' ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਹੋਈ ਰਿਲੀਜ਼

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਪਿੰਡ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ 3' ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਓਟੀਟੀ ਉਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਵੇਗੀ।

'ਸ਼ਿਕਾਰੀ 3' ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ
'ਸ਼ਿਕਾਰੀ 3' ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ (Pic Credit: Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 2, 2026 at 12:55 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2021 'ਚ ਆਈ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਸ਼ਿਕਾਰੀ' ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੋਤ-ਪੋਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੀਜੇ ਸੀਕਵਲ 'ਪਿੰਡ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ 3' ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦ ਓਟੀਟੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਚੌਪਾਲ ਓਰੀਜਨਲ' ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਕ੍ਰਾਈਮ-ਥ੍ਰਿਲਰ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮਨੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਭੱਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਦੋਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾ ਬਾਕਮਾਲ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਅਸਰ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੀਅ ਆਇਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੈਲੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਕਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਿਸ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗੱਗੂ ਗਿੱਲ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦੁੱਗਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਹੋਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਚਰਚਿਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਸੀਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਡੀਓਪੀ ਨੀਰਜ ਸਿੰਘ, ਸੰਪਾਦਕ ਰਿੱਕੀ, ਬੈਕ ਗਰਾਊਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਵ ਪ੍ਰਾਣ ਮਹਿਤਾ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਸਟਿਊਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਪੰਨਾ ਸਾਹਿਲ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹਨ।

'ਯੈਸ ਦਿਸ 100 ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਅਤੇ 'ਪਦਮਨਾਭਾ ਫਿਲਮਸ' ਦੇ ਬੈਨਰਸ ਅਤੇ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 2 ਭਾਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਉਕਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਝਲਕ ਨੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

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TAGGED:

ਸ਼ਿਕਾਰੀ 3
ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਪਿੰਡ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ
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