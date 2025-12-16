ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਧੂਣੀ' ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕੁਮਾਰ ਅਜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਖਣ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਕੁਮਾਰ ਅਜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਲੇਖਣ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕੁਮਾਰ ਅਜੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਧੂਣੀ', ਜੋ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਸਮੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਰਾਈਜਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਓਟੀਟੀ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਜਤਿਨ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਫਿਲਮ 'ਵੈਲੇਨਟਾਈਨਸ ਦਾ ਪੁਆੜਾ' ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਅਧਿਆਏ ਵੱਲ ਵਧੇ ਸਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੀ, ਜੋ ਉਕਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਓਟੀਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਹੌਰਰ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਿਸ ਵਿਚਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਚਰਚਿਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਲੇਖਣ ਪੱਖ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੀਆਂ ਸਿਨੇਮਾ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ 'ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਗੜਬੜ ਹੈ', 'ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ, 'ਜੁਗਨੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ', 'ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ' ਅਤੇ 'ਘੋੜਾ ਢਾਈ ਕਦਮ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
