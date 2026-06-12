ETV Bharat / entertainment

ਨਵੇਂ ਕਲੋਬ੍ਰੇਟ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤਕ ਪਿੜ੍ਹ 'ਚ ਧਮਾਲ ਪਾਉਣਗੇ ਤਿੰਨ ਚਰਚਿਤ ਨਾਂਅ, ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਲੀਜ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਗੁਰਲੇਜ਼ ਅਖ਼ਤਰ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Punjabi Song Jindua
Punjabi Song Jindua (Pic Credit: Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 12, 2026 at 10:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਈਸ਼ਾ ਮਾਲਵੀਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਗੁਰਲੇਜ਼ ਅਖ਼ਤਰ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਠੇ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਕਲੋਬ੍ਰੇਟ ਗਾਣੇ 'ਜਿੰਦੂਆ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੂਗਲਬੰਦੀ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਜਲਦ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਨੂਠੀ ਗਾਇਕੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰਲੇਜ਼ ਅਖ਼ਤਰ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੇ ਸੰਗੀਤਕ ਉੱਦਮ ਰਾਹੀ ਆਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਚੰਭਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਾਣੇ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਬੈਚੇਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਜੈਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ' ਲੇਬਲ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ, ਗੁਰਲੇਜ਼ ਅਖ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਤੀਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰ, ਰਬਿਕਾ ਵਧਾਵਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤਕਾਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੋਨੇਵਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੰਗੀਤਕ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਭਰੀ ਦਿਖ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਪਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਜੈਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਇਸ ਨਯਾਬ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪੇਸ਼ਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ।

15 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈੱਡ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਗਾਣਿਆ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੁਮੇਲਤਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਰੋਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

UPCOMING PUNJABI SONG JINDUA
PUNJABI SONG JINDUA
ਜਿੰਦੂਆ
ਗੁਰਲੇਜ਼ ਅਖ਼ਤਰ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ
POLLYWOOD LATEST NEWS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.