ਇੱਕੋਂ ਸਮੇਂ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ‘ਜੌਂਬੀਲੈਂਡ 2' ਅਤੇ ‘ਜੌਂਬੀਲੈਂਡ 3' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Jombieland 2 and Jombieland 3
Jombieland 2 and Jombieland 3 (Photo: Film Poster)
Published : November 22, 2025 at 1:07 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਕਵਲ ਫਿਲਮ ‘ਜੌਂਬੀਲੈਂਡ 2', ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ 'ਜੌਂਬੀਲੈਂਡ 3' ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 2028 ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਕਤ ਤੀਸਰੇ ਸੀਕਵਲ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਰੂਪੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਅਪਾਰ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰੇਗੀ ਉਕਤ ਦੂਸਰੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸੀਕਵਲ ਫਿਲਮ।

ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ‘ਜੌਂਬੀਲੈਂਡ 2’ 11 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ‘ਜੌਂਬੀਲੈਂਡ 3’ 2028 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰੁਮਾਂਚ, ਸਾਹਸ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਨੀਰਜ ਰੁਹਿਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, ਜੋ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਸਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਬੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ 'ਪਿੰਡ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਂਬੀਲੈਂਡ ਬਣਿਆ', ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਕਸ-ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਹਦਾਪਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਇਸ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸੀਕਵਲ ਦਾ ਵਜ਼ੂਦ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵ-ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸੀਕਵਲ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੀਜੇ ਸੀਕਵਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

