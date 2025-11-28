ETV Bharat / entertainment

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਵੱਜਗੇ ਬਾਜੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ' ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ।

Vajjge Baaje Yarran De
Vajjge Baaje Yarran De (Photo: Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 28, 2025 at 11:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮੰਦੜੇ ਬਾਕਸ-ਆਫਿਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਰਖੜੋਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਵੱਜਗੇ ਬਾਜੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ', ਜੋ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਸਮੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

'ਬੀ ਫਿਲਮਜ਼, ਅਲਾਈਟ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਅਤੇ 'ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੇ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਬਲਵੀਰ ਬੋਪਾਰਾਏ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗੀਤ 'ਦੇ ਦੇ ਗੇੜਾ' ਅਪਾਰ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਡ੍ਰਾਮਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਠੇਠ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਅਤੇ ਸੁਮੇਲਤਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।

ਵੱਜਗੇ ਬਾਜੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ
ਵੱਜਗੇ ਬਾਜੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ (Photo: Song Poster)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਬਲਵੀਰ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਜੋ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਲੇਖਣ ਸੋਨੂੰ ਗਿੱਲ, ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰੀ ਪੱਖ ਸੰਦੀਪ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਓਧਰ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਤੌਰ ਫਿਲਮਕਾਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸੈਮੀ ਬਜਟ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵੱਜਗੇ ਬਾਜੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ
PUNJABI FILM VAJJGE BAAJE YARRAN DE
VAJJGE BAAJE YARRAN DE POSTER
POLLYWOOD LATEST NEWS
VAJJGE BAAJE YARRAN DE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.