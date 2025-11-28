ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਉੱਡਣਾ ਸੱਪ', ਡਬਿੰਗ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਸੰਪੂਰਨ
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਉੱਡਣਾ ਸੱਪ' ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਡਬਿੰਗ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
Published : November 28, 2025 at 5:07 PM IST|
Updated : November 28, 2025 at 5:18 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅਲਹਦਾ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਉੱਡਣਾ ਸੱਪ', ਜੋ ਜਲਦ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਡਬਿੰਗ ਕਾਰਜ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
'ਵਿਨਰਸ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰਿਕ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲੇਖਕ ਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਵਲਕਰ, ਜਦਕਿ ਸਹਿ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਬਾਗੀ ਸੰਧੂ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਯੂਕੇ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਾਜਨ ਲੀਡ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਨ ਸੁਤਧਾਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਰਾਂ, ਨੀਟਾ ਤੂੰਬੜਭੰਨ ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮਨਜੀਤ ਟੋਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾਂਅ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਫਿਲਮਕਾਰ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਕੁੜਮਾਈਆਂ', 'ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ', 'ਬੂ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ' ਅਤੇ 'ਵੇਖੀ ਜਾ ਛੇੜੀ ਨਾ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਪੱਖ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਾਜਨ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਹਾਲੀਆਂ ਕਾਮੇਡੀ ਇਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੱਟਵੇ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਰਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ
