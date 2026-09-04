ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਸੱਸ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾਟਕ, ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ 'ਟੁੱਟ ਪੈਣੀ ਇੰਗਲਿੰਸ਼ ਨੇ' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ

ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਸੱਸ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾਟਕ, ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ 'ਟੁੱਟ ਪੈਣੀ ਇੰਗਲਿੰਸ਼ ਨੇ' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਟੁੱਟ ਪੈਣੀ ਇੰਗਲਿੰਸ਼ ਨੇ' ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 4, 2026 at 10:10 AM IST
Tutt Paini English Ne Trailer: ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਟੁੱਟ ਪੈਣੀ ਇੰਗਲਿੰਸ਼ ਨੇ' ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ
ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੀਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਸਿੰਮੀ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਮੈਂਡੀ ਤੱਖਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੰਮੀ ਚਾਹਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਘੱਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂਡੀ ਤੱਖਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਨੂੰਹ (ਸਿੰਮੀ ਚਾਹਲ) ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਗਲਤ-ਮਲਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਆਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ
ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਿੰਮੀ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਮੈਂਡੀ ਤੱਖਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਕਾਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ 'ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ' ਫੇਮ ਜੱਸ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ 3' ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 25 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
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