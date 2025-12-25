ETV Bharat / entertainment

ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ 3', ਹੈਰੀ ਭੱਟੀ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ 3' ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੈਰੀ ਭੱਟੀ ਕਰਨਗੇ।

December 25, 2025

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਮੱਤਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ' ਅਤੇ 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ 2', ਜੋ ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਭਾਗ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੂਦ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ 3', ਜੋ ਜਲਦ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਵੇਹਲੀ ਜੰਤਾ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਜੱਸ ਗਰੇਵਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਹੈਰੀ ਭੱਟੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਉਕਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਆਈ ਫਿਲਮ 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ' ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੰਪਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਮਿਲੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ।

ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਨਵੀਂ ਸੀਕਵਲ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਠ ਦੇਸੀ ਰੰਗ ਮੁੜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਡੇ' ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਵੀ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈਰੀ ਭੱਟੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ'( 2017) 'ਆਟੇ ਦੀ ਚਿੜੀ' (2018), 'ਦੋ ਦੂਣੀ ਪੰਜ' (2019) ਅਤੇ 'ਯਾਰ ਅਣਮੁੱਲੇ ਰਿਟਰਨਸ' ( 2021) ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਲਹਦਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਰਜਣ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

