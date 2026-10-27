ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ, ਮਨੀ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ, ਮਨੀ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ' ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 5:50 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਭਖ਼ਦੇ ਮੁੱਦਿਆ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ' ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਫਿਲਮਕਾਰ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਸਤਕ ਦੇਵੇਗੀ ਮਨੀ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਕਪੂਰ ਫਿਲਮਸ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕੇਬਲਵਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੈੱਨਲਸ ਉੱਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰੜ੍ਹ ਲਾਗਲੇ ਇਲਾਕਿਆ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਉਪਰ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਮਹਾਂਬੀਰ ਭੁੱਲਰ, ਨੀਨਾ ਬੁੰਧੇਲ, ਟਾਈਗਰ ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ, ਮਨੀ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਇਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕਪੂਰ ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।
ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਮਨੀ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਇਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਆਹਲਾ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏਗੀ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਨੀਨਾ ਬੁੰਧੇਲ ਵੀ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮੇਂ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਅਪਣੀ ਸਿਨੇਮਾ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਸ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।"
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