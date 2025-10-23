ETV Bharat / entertainment

ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਪੌੜੀ', ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਬਿਆਨ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

paurhi first look
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅਲਹਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਵੈੱਬ ਫਿਲਮ 'ਪੌੜੀ' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਜੇਐਸਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ' ਅਤੇ 'ਫਿਲਮੀ ਅਦਾ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਸਬੀਰ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦੁਆਰਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਵੈੱਬ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਫਿਲਮੀ ਸਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅਲਹਦਾ ਹੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕਤਾ ਪੂਰਵਕ ਦਰਸਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਅਤੇ ਮੱਕਾਰੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਿੰਝ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਠੇਠ ਦੇਸੀ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਗਈ ਇਸ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਦਰਾਜ, ਐਂਜਲਿਨਾ ਰਾਜਪੂਤ, ਜਸ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਧੀਰਾ ਮਾਨ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕਸ਼ਯਪ, ਬਿੰਦੂ ਭੁੱਲਰ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਨਿਆਮੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਬਿੰਦੂ ਭੁੱਲਰ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰੋਲ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਵਤਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

